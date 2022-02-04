В Еврокомиссии назвали условие для запуска «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos.

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому „Северный поток — 2“ нельзя исключать из санкционных списков», — заявила она.

Также фон дер Ляйен заявила, что политика «Газпрома» выглядит странной. По ее мнению, компания должна наращивать объемы поставок до максимально возможных, поскольку в Европе наблюдается высокий спрос на газ.

Фон дер Ляйен добавила, что европейские страны активно ищут замену российским поставкам голубого топлива, опираясь прежде всего на США.