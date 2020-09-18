Глава ЕК заявила о необходимости пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Отношения Евросоюза с Россией в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» вряд ли будут улучшаться в будущем. Поэтому подход к этому проекту нужно менять, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает газета Les Echos.

«Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается», — пояснила она.

Поэтому отношение к «Северному потоку-2», которое раньше основывалось на экономических принципах, нужно менять. «Убеждена, что это тоже в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен работала в нескольких составах правительства Германии при канцлере Ангеле Меркель. В начале сентября Меркель заявила, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на угрозы американских сенаторов. Однако после скандала с данными об отравлении Алексея Навального Меркель заявила, что судьбу «Северного потока-2» нужно решать на общеевропейском уровне.