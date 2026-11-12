В Україні оновили умови надання компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Кабінет Міністрів України оновив умови надання компенсації витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.
Про це повідомила Державна служба зайнятості, передає Укрінформ.
«Державна підтримка облаштування робочих місць відтепер доступна для більшої кількості громадян. Відтепер роботодавець може отримати фінансову підтримку на облаштування адаптованих робочих місць для працівників з інвалідністю ІІІ групи», - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що розмір компенсації не перевищуватиме п’ять розмірів мінімальної зарплати, або 43,2 тис. грн.
Крім того, послуга стала доступною і для молоді з інвалідністю до 35 років, яка не має страхового стажу та вперше працевлаштовується або облаштовує власне місце провадження підприємницької діяльності.
Наголошується, що суми компенсацій для роботодавців за адаптацію робочого місця для людей з інвалідністю I та II групи залишається незмінним – 15 мінімальних зарплат, або 130 тис. грн та 10 мінімальних зарплат, або 86,5 тис. грн відповідно.
Також обмежено витрати на придбання мобільних телефонів – не більше 10%, комп’ютерної техніки – максимум 20% від граничного розміру компенсації. Підтримка стосуватиметься виключно нового обладнання, придбаного після укладення трудового договору.
Програма компенсацій для роботодавця діє з 2023 року. За цей час понад 4 тис. роботодавців облаштували інклюзивні робочі місця для близько 5 тис. працівників з інвалідністю. Загальний обсяг фінансування склав 352 млн грн. Середній розмір вартості компенсації – 73 тис грн.
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