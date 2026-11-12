Курносова: Для Путіна принципово важливо зберегти обличчя та пояснити суспільству, заради чого тривала війна

Росіяни настільки виснажені війною, що можуть повірити в будь-який сценарій її завершення, який запропонує Кремль. Однак для Володимира Путіна принципово важливо зберегти обличчя та пояснити суспільству, заради чого тривала війна.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповіла російська політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова.

За словами Курносової, наразі складно оцінити результати другого раунду тристоронніх переговорів, оскільки сторони не розкривають багато інформації про перебіг обговорень. Водночас вона сподівається, що зустрічі можуть принести позитивні результати в гуманітарних питаннях, зокрема щодо обміну полоненими.

"Я маю якусь надію, якусь надію, можливо, відбудеться обмін полоненими, і це теж добра новина. Чи такий обмін відбудеться, решта — я вважаю, що може бути обмаль інформації. Це добре, і це скоріше добре, ніж зле, тому що багато інформації до того, як якась домовленість буде досягнута, — це не є добра ознака. Тому, можливо, якийсь прогрес в цих перемовинах все ж відбувається", — зазначила аналітикиня.

Курносова пояснила, що Росія порушувала питання європейської безпеки ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Володимир Путін вимагав від НАТО повернутися до кордонів 1997 року. На думку аналітикині, Москва й надалі намагатиметься включати ці вимоги до переговорного процесу. Вона наголосила, що без розв'язання питань безпеки Росія може продовжувати не лише повномасштабну війну проти України, а й гібридні атаки на європейські країни.

"Як ми все пам'ятаємо, і ще до повномасштабного нападу на Україну Путін говорив про ці гарантії. Він говорив, щоб НАТО, як він говорив, убиралися на границі 97 года. І це безумовно, це питання безпеки для всієї Європи. Тому без рішення цього питання атаки і повномасштабна війна буде продовжуватися, і атаки, гібридні атаки на Європу, які ми бачимо кожен день, вони теж не прекратяться без ніяких домовленостей", — сказала Курносова.

Курносова зазначила, що територіальне питання залишається одним із головних протиріч між сторонами. Водночас вона припустила, що пропозиції щодо зміни адміністративних кордонів українських областей могли б стати для Кремля способом представити завершення війни як власну перемогу.

За її словами, російське суспільство вже втомилося від війни, тому значна частина громадян могла б підтримати заяву Путіна про досягнення перемоги та необхідність припинити бойові дії. Однак самому російському президенту важливо мати політичне обґрунтування такого рішення.

"На мій погляд, це не потрібно, тому що росіяни настільки устали від цієї війни, що їм, можливо, продати все що завгодно. Чи Путін говорить, що ми одержали перемогу, всі скажуть: так, так, ми згодні, необхідно це прекращать. І все. Однак же для самого Путіна, для нього дійсно необхідно якась картинка цієї перемоги. І тому, можливо, це предложение не є якась нісенітниця, і, можливо, це якось неможливо вирішення питання, але це можна говорити після того, коли всі інші питання будуть нарешті розрішені", — пояснила аналітикиня.

Курносова вважає, що більшість представників російського політичного керівництва зацікавлені в завершенні війни, однак сам Путін поки не готовий до такого рішення. Водночас позиція його оточення може вплинути на подальші дії президента РФ.

"Так, безумовно, всі, але не Путін. Всі хочуть завершити цю війну, але Путін, на мій погляд, іще не готовий. Але коли все оточення буде говорити одно і те, що це необхідна річ — закінчити цю війну, можливо, і думка Путіна може змінитися", — зазначила вона.