Die Zeit: Зросла ймовірність контакту між канцлером Німеччини і правителем Росії

Після переговорів в Абу-Дабі щодо миру в Україні зросла ймовірність контакту між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і правителем Росії Владіміром Путіним. Про це пише Die Zeit у середу, 11 листопада.

"Тепер в Абу-Дабі ми досягли порозуміння щодо основних принципів домовленості. Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори", - сказав речник німецького уряду Штефан Корнеліус.

Раніше Кремль повідомив, що Путін відкритий до контактів із Європейським Союзом, а також із Мерцом.

Сам німецький канцлер заявив, що не відмовлятиметься від зустрічі з Путіним, якщо той, наприклад, приїде до Маямі на саміт G20 у грудні.