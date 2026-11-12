Die Zeit: Зросла ймовірність контакту між канцлером Німеччини і правителем Росії

Після переговорів в Абу-Дабі щодо миру в Україні зросла ймовірність контакту між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і правителем Росії Владіміром Путіним. Про це пише Die Zeit у середу, 11 листопада.
"Тепер в Абу-Дабі ми досягли порозуміння щодо основних принципів домовленості. Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори", - сказав речник німецького уряду Штефан Корнеліус.
Раніше Кремль повідомив, що Путін відкритий до контактів із Європейським Союзом, а також із Мерцом.
Сам німецький канцлер заявив, що не відмовлятиметься від зустрічі з Путіним, якщо той, наприклад, приїде до Маямі на саміт G20 у грудні.
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