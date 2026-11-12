Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Die Zeit: Зросла ймовірність контакту між канцлером Німеччини і правителем Росії

120

Після переговорів в Абу-Дабі щодо миру в Україні зросла ймовірність контакту між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і правителем Росії Владіміром Путіним. Про це пише Die Zeit у середу, 11 листопада.

"Тепер в Абу-Дабі ми досягли порозуміння щодо основних принципів домовленості. Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори", - сказав речник німецького уряду Штефан Корнеліус.

Раніше Кремль повідомив, що Путін відкритий до контактів із Європейським Союзом, а також із Мерцом.

Сам німецький канцлер заявив, що не відмовлятиметься від зустрічі з Путіним, якщо той, наприклад, приїде до Маямі на саміт G20 у грудні.

Мерц, Путін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 12 ноября 2026
Среда, 11 ноября 2026
Вторник, 10 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023