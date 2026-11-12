Депутати продовжили дію підвищеної ставки податку на прибуток для банків

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15262, який передбачає продовження дії підвищеної ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2027 рік.

За ухвалення у другому читанні проєкту закону проголосували 303 народних депутати, пише Gazeta.ua з посиланням на Уніан.

Законодавча ініціатива також містить заборону на зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів. Це спрямовано на забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що запровадження вищої ставки податку на прибуток для банків у 2023-2024 та 2026 роках стало важливим інструментом для фінансування потреб оборони. Законопроект має на меті продовжити цю практику для наповнення державного бюджету на 2027 рік.