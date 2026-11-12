The Telegraph: США пропонували Україні адміністративно змінити кордони Донецької області

США пропонували Україні адміністративно змінити кордони Донецької області, щоби росіяни змогли заявити про повний контроль над територією Донбасу. Київ відкинув цю пропозицію.
Представники Дональда Трампа запропонували територіальний компроміс, за яким РФ отримала б контроль над усією територією Донбасу вздовж лінії фронту, тоді як Україна зберегла б міста, які нині утримує в цьому регіоні. Американські посадовці натякнули, що під час непублічних перемовин українська сторона продемонструвала готовність до певних територіальних поступок, повідомляє The Telegraph.
Американські посадовці також переконані, що Київ і Москва не зможуть домовитися про територіальні поступки без обговорення майбутньої системи безпеки в Європі.
Зазначається, що мирні переговори за посередництва США фактично зупинилися через вимогу Росії передати їй близько п’яти тисяч квадратних кілометрів території Донецької та Луганської областей, які російські війська досі не змогли захопити.
«Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо будь-яких територій, які окупувала Росія. Україна ніколи не визнає цього — ані де-факто, ані де-юре. І це завжди було нашою позицією за столом переговорів», — повідомило українське джерело, близьке до процесу обговорення.
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