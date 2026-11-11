Держстат: Інфляція в Україні у річному вимірі зросла до 11,0%

Інфляція в річному вимірі за підсумками жовтня 2026 року зросла з 10,0% до 11,0%.

Водночас місячна інфляція у жовтні сповільнилася до 1,8% після прискорення до 2,1% у вересні. У серпні вона становила 0,1%, а в липні - 0,3%. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Базова інфляція також знизилася до 1,4% порівняно із 2,0% у вересні. Водночас, зважаючи на те, що в жовтні 2025 року вона становила 0,6%, у річному вимірі базова інфляція збільшилася до 9,7% з 8,8% за результатами вересня.

Ціни на продукти та безалкогольні напої на споживчому ринку в жовтні зросли на 2,0%. Найбільше подорожчали овочі - на 10,2%.

На 5,5-1,2% зросла вартість продуктів переробки зернових, цукру, рису, сала, кисломолочної продукції, молока, сиру, риби та продуктів з риби, макаронних виробів, м'яса птиці, безалкогольних напоїв, хліба, масла.

Водночас на 4,6% подешевшали яйця, на 0,3% - свинина.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, світло, газ та інші види палива на 1,3% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 10,1%, каналізацію - на 8,8%.

Ціни у галузі охорони здоров'я зросли на 1,7% насамперед через підвищення вартості на амбулаторні послуги на 2,0% та ліки - на 1,7%. Окрім того, відбулося подорожчання пального та мастил на 5,3% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,0%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,8%, що пов'язано з підвищенням тарифів на мобільний зв'язок на 2,3%.