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79% українців не вірять, що США реально виконають свої безпекові зобов’язання, - дослідження

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Понад три чверті населення України (79%) не вірять в те, що Сполучені Штати Америки реально виконають свої безпекові зобов’язання у разі нового нападу Росії після підписання угоди. Водночас жовтень 2026 року зафіксував абсолютний рекорд песимізму – майже кожен другий опитаний (47%) тепер зовсім не вірить гарантіям Вашингтона.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло» з 25 жовтня по 1 листопада 2026 року методом онлайн-опитування шляхом самозаповнення структурованої анкети 1200 респондентів віком 18 років та старше по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій (статистична похибка – з імовірністю 0,95 не перевищує 2,89% для показників, близьких до 50%) на спеціалізованій платформі для проведення опитувань «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Результати жовтневого опитування демонструють тотальне переважання скептицизму серед українців щодо гарантій Вашингтона у випадку нового нападу рф після підписання мирної угоди.

Сумарно недовіру та скептицизм висловлюють 79% опитаних – це максимум за весь період спостережень.

Варіант «зовсім не вірю» зріс до пікових за весь період спостереження 47% (проти 44% у вересні та 39% у серпні), підтверджуючи кристалізацію негативних очікувань, тоді як частка «скоріше не вірю» дещо знизилася до 32% (проти 35% у вересні).

Віра в гарантії (сумарно 10%) – частка респондентів, які «повністю вірять», стабільно тримається на позначці 2% четверту хвилю поспіль, а відповідь «скоріше вірю» зазнала зниження до 8% (проти 11% у серпні-вересні).

Не визначилися (11%) – частка тих, кому «важко відповісти», дещо відновилася після вересневого мінімуму у 8% до 11%.

Таким чином, жовтень 2026 року зафіксував абсолютний рекорд песимізму щодо безпекових зобов’язань США.

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