МОН: Для підвищення зарплат наукових працівників державі необхідно знайти додаткові 3 млрд грн

Для підвищення базових зарплат наукових працівників на 50% у 2027 році державі необхідно знайти додаткові 3 млрд грн. Міністерство освіти і науки разом із депутатами намагається передбачити ці кошти під час підготовки проєкту державного бюджету до другого читання.
Про це інформує Dilo з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Дениса Курбатова агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, МОН поступово збільшує підтримку науковців через базове, конкурсне та індивідуальне фінансування, однак для суттєвого зростання доходів необхідно підвищити саме базовий рівень оплати праці.
"Для того, щоб підняти базу в цій сфері на 50%, як ми хочемо, нам треба знайти 3 мільярди на наступний рік", - заявив Курбатов.
Водночас він наголосив, що державний бюджет на 2027 рік є складнішим за цьогорічний, тому підвищення зарплат залежатиме від можливості забезпечити фінансування всіх основних видатків.
Питання оплати праці науковців також планують одним із перших обговорити на зустрічі МОН із Радою президентів академій наук.
Раніше Курбатов повідомляв, що середня зарплата у науковій сфері становить близько 15-18 тис. грн, тоді як молоді фахівці на початку кар’єри отримують приблизно 10-12 тис. грн.
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