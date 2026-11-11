Рада прийняла за основу законопроєкт про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро

Верховна Рада 10 листопада прийняла за основу законопроєкт про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

«Верховна Рада України ухвалила у І читанні (за основу) проєкт Закону №14327-д. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права ЄС та відповідним критеріям. Встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)»,— повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що йдеться про один із ключових законодавчих кроків, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Спільного платіжного простору, яким уже користуються понад 500 мільйонів громадян та бізнес у більш ніж 41 країні Європи.

Після приєднання до SEPA:

перекази в євро здійснюватимуться швидко та без зайвих посередників;

комісії складатимуть від 0 до 5 євро замість нинішніх значно вищих витрат;

кошти надходитимуть практично миттєво;

українські підприємці отримають повноцінний доступ до європейського платіжного ринку.

Очікується, що в економіці України залишатиметься 70–100 млн євро щороку, які сьогодні витрачаються на банківські комісії.

Реалізація цього законопроєкту є важливою умовою для отримання Україною значної міжнародної фінансової підтримки, зокрема від ЄС та Світового банку.

Законопроєкт передбачає підвищення порогової суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Нині — 400 тис. грн, а після змін — еквівалент понад 10 тис. євро (орієнтовно 550 тис. грн).

Водночас для операцій у сфері азартних ігор поріг не змінюється і залишиться на рівні 55 тис. гривень.

Реєстр рахунків і сейфів міститиме виключно базову інформацію. Він не включатиме дані про залишки коштів. Рухи по рахунках чи вміст сейфів, що гарантує збереження банківської таємниці відповідно до законодавства.

Законопроєкт, після прийняття парламентом, набере чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування. За винятком положень щодо: реєстру рахунків і сейфів; реєстру бенефіціарних власників трастів. Ці норми почнуть діяти не пізніше набрання чинності Угоди про вступ України до Європейського Союзу, що забезпечить повну синхронізацію з європейським правом.

Законодавчі зміни спрямовані на приведення українського законодавства у сфері фінансового моніторингу у відповідність до стандартів ЄС та FATF.

У Мінфіні наголосили, що приєднання до SEPA:

зменшить транзакційні витрати; пришвидшить міжнародні розрахунки;

підвищить прозорість фінансової системи;

знизить корупційні ризики; створить додатковий стимул для експорту, зокрема ІТ-послуг.

Очікується, що вже у перший рік після запуску SEPA-переказів додасть до 0,3 % ВВП за паритетом купівельної спроможності.