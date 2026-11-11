Тема заборони абортів останнім часом стала актуальною у багатьох країнах. В Україні чинне законодавство дозволяє переривати вагітність за бажанням жінки на ранніх термінах.

9 листопада 2026 року до Кабміну подали петицію, в якій пропонують заборонити аборти за бажанням жінки на будь-якому терміні, але зберегти медичні винятки та окремі умови для випадків зґвалтування.

Автор петиції вимагає переглянути чинні правила та підготувати відповідний законопроєкт.

Свою позицію він обґрунтовує положеннями статей 3 і 27 Конституції України, які стосуються визнання життя найвищою соціальною цінністю та права людини на життя.

У петиції автор ставить під сумнів наукове та юридичне обґрунтування чинного строку, до якого дозволено переривати вагітність за бажанням жінки. Він стверджує, що межа у 12 тижнів походить з радянського законодавства 1955 року, а не встановлена Конституцією України чи результатами наукових досліджень.

Окремо у зверненні наведено статтю 27 Конституції України, відповідно до якої кожна людина має невід’ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, а обов’язок держави — захищати його.

Також автор петиції посилається на статтю 3 Конституції, яка визначає життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, та статтю 25 Цивільного кодексу України. Остання передбачає охорону інтересів зачатої, але ще не народженої дитини у випадках, установлених законом. На думку автора, ці положення мають стати підставою для законодавчого врегулювання питання захисту життя від моменту зачаття.

Автор також вважає, що право людини самостійно розпоряджатися власним тілом не повинно виправдовувати позбавлення життя іншої людини.

Він посилається на християнське вчення про початок людського життя від моменту зачаття та стверджує, що законодавство має враховувати моральні переконання значної частини українського суспільства.

Автор петиції просить зберегти можливість абортів за медичними показаннями, якщо існує реальна загроза життю або здоров’ю жінки.

Також пропонується залишити чинні підстави, пов’язані з тяжкими вадами розвитку плода, але додатково вивчити це питання і за необхідності посилити критерії.

Окремі зміни пропонують щодо вагітності внаслідок зґвалтування. У цьому випадку автор просить:

зберегти можливість переривання вагітності, скоротити граничний термін від 22 до 12 тижнів,

запровадити обов’язковий десятиденний період для обдумування рішення після звернення жінки.

Крім того, автор звернення пропонує переглянути законодавство щодо відповідальності за незаконне проведення абортів, примушування до переривання вагітності та інших протиправних дій.

Водночас він наголошує на необхідності державної підтримки жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йдеться про фінансову, медичну, психологічну та соціальну допомогу.