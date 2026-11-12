У Департаменті охорони здоров’я дали поради, як уникнути небезпек та подбати про здоров’я під час блекаутів

Через ворожі атаки країни-агресора Росії на критичну інфраструктуру, в Україні відбуваються відключення електроенергії, які можуть бути досить тривалими. За таких умов зростають ризики для здоров'я: від переохолодження, зневоднення та порушення сну до отруєння чадним газом і неправильного зберігання продуктів та ліків.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА дали 10 простих порад, які допоможуть підготуватися до знеструмлень, уникнути небезпек і подбати про себе та близьких.

1. Підготуйте запас необхідних ліків, перевірте домашню аптечку і терміни придатності препаратів

"Особливо це важливо для людей із цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та іншими хронічними станами", – наголосили в КМДА.

Окремо фахівці радять перевірити наявність термометра, перев'язувальних матеріалів, антисептика та інших необхідних засобів.

2. Подбайте про запас води – не лише для пиття, а й для побутових потреб

Зберігати питну воду варто в чистих герметичних ємностях або заводському пакуванні. Не використовуйте воду з невідомих джерел без відповідної обробки. Якщо є сумніви щодо безпечності води, використовуйте бутильовану або кип'ячену воду.

3. Продумайте харчування без холодильника

Фахівці радять заздалегідь сформувати запас їжі, яка не потребує спеціальних умов зберігання.

Для домашнього запасу підійдуть:

крупи, макаронні вироби;

консерви промислового виробництва;

горіхи, сухофрукти;

хлібці та сухе печиво;

продукти тривалого зберігання в герметичному пакуванні;

дитяче харчування відповідно до віку та потреб дитини.

Під час відключення електроенергії якомога рідше відчиняйте холодильник. Тоді він зазвичай зберігає безпечну температуру приблизно до 4 годин. Повна морозильна камера може утримувати холод до 48 годин, напівпорожня – приблизно до 24.

"Продукти, які швидко псуються та перебували за температури вище +4 °C понад 2 години, не слід вживати. Не куштуйте їжу, щоб перевірити її безпечність: небезпечні мікроорганізми не завжди змінюють запах, смак або зовнішній вигляд продукту", – наголошують фахівці.

4. Зберігайте тепло та уникайте переохолодження

Тривала відсутність опалення в холодну пору року може призвести до переохолодження, особливо в дітей, людей старшого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Тому дотримуйтесь правил безпеки в морозну погоду.

5. Не використовуйте генератори та пальники у приміщеннях

Особливо небезпечним є неправильне використання альтернативних джерел живлення та обігріву. Генератори, газові пальники, туристичні плитки й мангали можуть стати причиною пожежі та отруєння чадним газом.

"Чадний газ не має кольору та запаху, тому людина може не помітити його накопичення у приміщенні. Основні симптоми отруєння цим газом – головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, сонливість і сплутаність свідомості. Якщо є підозра на отруєння, необхідно негайно вийти на свіже повітря і викликати допомогу за номером 103 або 112", – підкреслюють фахівці.

6. Дотримуйтесь режиму сну та відпочинку

Зміна звичного графіка життя, шум генераторів, холод і тривожні новини можуть порушувати сон. Недосипання, своєю чергою, посилює втому, дратівливість і знижує концентрацію уваги.

Фахівці радять: щоб підтримати якість сну, намагайтеся лягати спати та прокидатися приблизно в один час, не вживайте міцні напої у другій половині дня, не використовуйте алкоголь як засіб для засинання, перед сном обмежте перегляд новин і користування гаджетами.

7. Підтримуйте фізичну активність

Тривале перебування вдома, особливо в холодному приміщенні, може призводити до зниження рухової активності. Це негативно впливає на загальне самопочуття, роботу серцево-судинної системи та м'язовий тонус.

Медики радять робити нескладну ранкову зарядку, виконувати легкі вправи на розтягування, за сприятливих погодних умов – виходити на прогулянки тощо.

8. Контролюйте стан здоров'я, особливо за наявності хронічних захворювань

Фахівці наголошують, що важливо не втрачати контроль над захворюваннями, які потребують регулярного лікування та спостереження.

Людям із гіпертонією рекомендують мати справний тонометр і регулярно вимірювати артеріальний тиск відповідно до рекомендацій лікаря.

Пацієнтам із цукровим діабетом необхідно мати запас призначених препаратів, глюкометр, тест-смужки та подбати про правильне зберігання інсуліну. Для невідкритого інсуліну зазвичай потрібна температура +2…+8 °C, однак умови зберігання залежать від конкретного препарату.

Людям із бронхіальною астмою та хронічними захворюваннями легень важливо мати при собі призначені інгалятори.

Пацієнтам, які залежать від електромедичного обладнання, зокрема кисневих концентраторів або апаратів вентиляційної підтримки, необхідно заздалегідь подбати про резервне живлення та узгодити з лікарем план дій у разі тривалого відключення.

9. Подбайте про психологічний стан

Тривалі знеструмлення на тлі війни можуть посилювати тривожність, відчуття невизначеності, емоційне виснаження та дратівливість. Особливо важливо не ігнорувати ці стани, а знаходити час для відновлення.

10. Майте план зв'язку та отримання медичної допомоги

Важливо заздалегідь продумати, як зв'язатися з рідними, сімейним лікарем та екстреними службами. Збережіть у телефоні та запишіть на папері важливі номери телефонів. Подбайте про заряджені телефони, павербанки та резервні батарейки. Тримайте в доступному місці документи, медичні виписки та перелік препаратів, які приймаєте.

У разі невідкладного стану телефонуйте 103 або 112. Не відкладайте виклик екстреної медичної допомоги через відсутність електроенергії.

Фахівці наголошують, що особливу увагу слід приділити дітям, людям старшого віку, вагітним і пацієнтам із хронічними захворюваннями. Для них тривала відсутність опалення, води чи електроенергії може створювати додаткові ризики, тому важливо заздалегідь подбати про необхідні умови та підтримку близьких.