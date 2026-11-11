Eurostat: Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС дещо скоротилася

Станом на 30 вересня 2026 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали 4,37 млн людей, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ. За місяць їх кількість дещо скоротилася. Про це свідчать дані Eurostat, оприлюднені у вівторок, 10 листопада.

На кінець вересня 2026 року в країнах ЄС перебували 4,37 млн людей, які виїхали з України через російську агресію та отримали статус тимчасового захисту. За місяць їх кількість зменшилася на 61 055 осіб (1,4%).

Найбільше людей з України зі статусом тимчасового захисту прийняли Німеччина (1 300 070 осіб, або 29,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (858 545 осіб, або 19,6%) та Чехія (391 720 осіб, або 9%).

У період з кінця серпня до кінця вересня 2026 року кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 25 із 27 країн ЄС. Найбільше в абсолютних цифрах - у Німеччині (+5515 осіб, або 0,4%), Румунії (+3900, або 1,8%) та Італії (+2505, або 4,4%).

У двох країнах кількість осіб під тимчасовим захистом скоротилася: у Польщі - на 80 850 осіб (8,6%) та у Чехії - на 6640 осіб (1,7%).

Найвище співвідношення кількості осіб із тимчасовим захистом до загальної чисельності населення зафіксували в Чехії - 35,9 на тисячу жителів. Далі йдуть Словаччина (28) та Кіпр (27,4). Середній показник у ЄС становив 9,7 на тисячу жителів.