Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Eurostat: Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС дещо скоротилася

123

Станом на 30 вересня 2026 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали 4,37 млн людей, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ. За місяць їх кількість дещо скоротилася. Про це свідчать дані Eurostat, оприлюднені у вівторок, 10 листопада.

На кінець вересня 2026 року в країнах ЄС перебували 4,37 млн людей, які виїхали з України через російську агресію та отримали статус тимчасового захисту. За місяць їх кількість зменшилася на 61 055 осіб (1,4%).

Найбільше людей з України зі статусом тимчасового захисту прийняли Німеччина (1 300 070 осіб, або 29,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (858 545 осіб, або 19,6%) та Чехія (391 720 осіб, або 9%).

У період з кінця серпня до кінця вересня 2026 року кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 25 із 27 країн ЄС. Найбільше в абсолютних цифрах - у Німеччині (+5515 осіб, або 0,4%), Румунії (+3900, або 1,8%) та Італії (+2505, або 4,4%).

У двох країнах кількість осіб під тимчасовим захистом скоротилася: у Польщі - на 80 850 осіб (8,6%) та у Чехії - на 6640 осіб (1,7%).

Найвище співвідношення кількості осіб із тимчасовим захистом до загальної чисельності населення зафіксували в Чехії - 35,9 на тисячу жителів. Далі йдуть Словаччина (28) та Кіпр (27,4). Середній показник у ЄС становив 9,7 на тисячу жителів.

переселенці, Eurostat
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 11 ноября 2026
Вторник, 10 ноября 2026
Понедельник, 9 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023