Поновлення атак на російські НПЗ призвели до скорочення потужностей з первинної переробки нафти на 30%

Поновлення українських атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) із кінця жовтня призвело до скорочення потужностей Росії з первинної переробки нафти орієнтовно на 30%.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, протягом останнього тижня українські удари порушили роботу дев'яти з 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Сумарна номінальна добова потужність російських НПЗ, які зазнали атак із кінця жовтня, становить близько 300 тис. тонн (2,2 млн барелів на добу). Це приблизно 30% від загальної потужності первинної переробки в Росії, яка оцінюється у 930 тис. тонн на добу.

До переліку постраждалих об'єктів увійшли підприємства у Рязані, Ярославлі, Поволжі та Кіришах, зокрема три великі заводи в центральній частині країни.

Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли близько 700 тис. тонн (5 млн барелів) нафти на добу. Зокрема фактичне скорочення обсягів переробки через руйнування може сягати 200 тис. тонн на добу.

Українські удари ускладнюють для Москви подолання дефіциту пального на внутрішньому ринку. Водночас Росія продовжує постачати дизельне пальне на міжнародні ринки в межах експортної угоди з президентом США Дональдом Трампом.

Із 2 жовтня НПЗ "Волгограднефтепереработка" російської компанії "Лукойл" повністю припинив переробку нафтової сировини через пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників.

25 вересня стало відомо, що російські нафтопереробні заводи в Ростовській та Самарській областях зупинили переробку нафти після ударів українських безпілотників того тижня.

Загалом із початку вересня припинили роботу сім російських НПЗ.

20 вересня зупинився Московський НПЗ "Газпром Нєфті" – головний постачальник бензину в столичний регіон Росії, а 17 вересня припинив переробку завод "ЯрославНефтеОргСинтез", який також забезпечує паливом Москву.