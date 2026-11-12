Корецький розповів про закони, які потрібні для зобов'язань перед МВФ і ЄС

Україна провела через парламент потрібні для зобов'язань перед МВФ і ЄС закони. Про це повідомив 11 листопада Прем'єр-міністр Сергій Корецький, розповівши, що далі, пише УНН.
"Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, важливих для виконання наших міжнародних зобов’язань у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки", - повідомив Корецький у соцмережах.
"Зокрема, в цілому ухвалено законопроєкти, які спрощують адміністрування ПДВ, вдосконалюють банківські процедури, запроваджують спрощені процедури банкрутства для малого та мікробізнесу", - зазначив він.
Також, з його слів, у першому читанні підтримано два законопроєкти з пакета SEPA, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. "Це дозволить у майбутньому зробити міжнародні перекази для громадян і бізнесу швидшими та дешевшими", - вказав він.
"Ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги", - наголосив Корецький.
Він висловив вдячність народним депутатам за підтримку цих ініціатив.
"Уряд тісно співпрацює з парламентом. Усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах", - підкреслив Прем'єр.
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