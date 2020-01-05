Войти
Трамп анонсировал подписание торговой сделки с Китаем
дружба народов
Трамп анонсировал подписание торговой сделки с Китаем
Гончарук назвал достижения своего правительства за 2019 год
официально
Гончарук назвал достижения своего правительства за 2019 год
В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло
официально
В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

экология
RSS

Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома

142
Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома

Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли. На этой неделе пожары уничтожили 381 домов в Новом Южном Уэльсе и 43 — в Виктории, по меньшей мере, 17 человек пропали без вести. Об этом сообщает BBC Украина.

Местные власти объявили недельное чрезвычайное положение, начиная с прошлой пятницы. Чрезвычайное положение позволит местным властям провести принудительную эвакуацию и перекрыть дороги штата.

«Мы должны сохранить жизнь и имущество наших граждан», — заявила в четверг премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Читайте также: В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

Кроме того, спасатели приказали туристам срочно покинуть побережье Нового Южного Уэльса до субботы.

К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось: двух людей нашли мертвыми в отдельных машинах в среду утром; погибли отец и сын, которые остались, чтобы защитить свой дом и сельскохозяйственное оборудование; погиб 28-летний пожарный-волонтер — ветер перевернул его пожарную машину.

Зоопарк Mogo спас всех своих животных: обезьян, панд и даже тигра, разместив их в доме одного из сотрудников.

Читайте также: Трамп грозит уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по США

Правительство Австралии критикуют за климатическую политику, поскольку страна часто сталкивается с разрушительными лесными пожарами.

Австралия является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов на душу населения.

Австралия, пожар
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 5 января 2020
Суббота, 4 января 2020
Пятница, 3 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016