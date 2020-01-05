Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли и уничтожают дома

Смертельные лесные пожары опустошают австралийские земли. На этой неделе пожары уничтожили 381 домов в Новом Южном Уэльсе и 43 — в Виктории, по меньшей мере, 17 человек пропали без вести. Об этом сообщает BBC Украина.
Местные власти объявили недельное чрезвычайное положение, начиная с прошлой пятницы. Чрезвычайное положение позволит местным властям провести принудительную эвакуацию и перекрыть дороги штата.
«Мы должны сохранить жизнь и имущество наших граждан», — заявила в четверг премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
Кроме того, спасатели приказали туристам срочно покинуть побережье Нового Южного Уэльса до субботы.
К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось: двух людей нашли мертвыми в отдельных машинах в среду утром; погибли отец и сын, которые остались, чтобы защитить свой дом и сельскохозяйственное оборудование; погиб 28-летний пожарный-волонтер — ветер перевернул его пожарную машину.
Зоопарк Mogo спас всех своих животных: обезьян, панд и даже тигра, разместив их в доме одного из сотрудников.
Правительство Австралии критикуют за климатическую политику, поскольку страна часто сталкивается с разрушительными лесными пожарами.
Австралия является одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов на душу населения.
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