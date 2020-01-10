Убытки австралийских страховщиков в результате лесных пожаров приблизились к $650 млн

Убытки австралийских страховщиков в результате бушующих в стране лесных пожаров быстро растут, причем лишь за последние три дня они увеличились более чем на треть.
Как сообщил Страховой совет Австралии (ICA), входящие в его состав страховые компании получили 10,550 тыс. страховых исков в период с 8 ноября по 10 января на общую сумму 939 млн австралийских долларов ($643,9 млн). Еще во вторник, 7 января, число полученных исков составляло 8,895 тыс., и регулятор оценивал страховой ущерб в 700 млн австралийских долларов.
С учетом сентябрьских и октябрьских пожаров убытки австралийской страховой отрасли составляют 995 млн австралийских долларов при поданных в общей сложности 11,272 тыс. исков.
ICA предупреждает, что потери страховщиков будут расти, поскольку пожары продолжаются и могут усилиться во многих районах из-за высоких температур и сильных ветров.
Два крупнейших австралийских страховщика — Insurance Group Australia Ltd. и Suncorp Group Ltd. — оценили свои потери в результате лесных пожаров в 505 млн долларов.
Лесные пожары в Австралии, бушующие с ноября прошлого года, уже уничтожили леса общей площадью более 100 тыс. квадратных километров, унесли жизни не менее 25 человек и порядка 1 млрд животных.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016