Великобритания с пониманием относится к ликвидации иранского военачальника Соединенными Штатами

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в Лондоне с пониманием относятся к ликвидации силами США командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
«Мы понимаем их (США) позицию», — заявил Рааб в эфире телеканала Sky News.
«У них есть право на самооборону», — добавил он, отметив, что считать Сулеймани «безвинной жертвой было бы наивным».
По словам министра, он прилагал усилия к стабилизации ситуации в ближневосточном регионе, подчеркнув, что война не отвечает интересам какой-либо их сторон.
Рааб сказал, что в случае войны «единственной стороной, которая окажется в выигрыше, будет ИГИЛ».
Он повторил: «Никто не хочет (войны — ИФ). Не думаю, что кто-нибудь получит выгоду от войны на Ближнем Востоке».
Как сообщалось, на будущей неделе Рааб планирует посетить Вашингтон, предварительно встретившись со своими коллегами из Франции и Германии. Наблюдатели считают, что главной темой переговоров будет ситуация вокруг Ирана и возможных действий Тегерана.
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