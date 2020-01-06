Масштабное ДТП в Словакии: пострадали 5 украинцев

В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев. Об этом сообщает портал HNonline.

В то же время местные СМИ пишут, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.

«На автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия в России восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, один из них — в тяжелом состоянии.