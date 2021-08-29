Вблизи кафе в Запорожье неизвестные устроили стрельбу, пострадали 5 человек

В Запорожье вблизи кафе на улице Прибрежная магистраль неизвестные устроили стрельбу. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Известно, что пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, еще двоим врачи оказали помощь на месте происшествия.

После содеянного злоумышленники скрылись на собственном автомобиле, но впоследствии были задержаны сотрудниками полиции.

Как установили правоохранители, двое мужчин возле кафе во время конфликта начали стрелять из травматических пистолетов.

Известно, что правонарушители передвигались на автомобиле «Крайслер». В районе улицы Северное шоссе они были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба жителя Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УК. Правоохранители изъяли у них два пистолета марки «Форт», оружие направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.