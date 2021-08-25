В Киеве перевернулся автобус «Кишинев-Москва»

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусом сообщением «Кишинев-Москва». В результате аварии пострадали 18 человек.

Об этом сообщает «Киев.Оперативный».

Ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС водитель автобуса Setra (MXG340), сообщением «Кишинев — Москва», не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок.

Автобус был полностью набит пассажирами. Всего за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.