В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера.

«Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм», — сообщил Николенко.

По его словам, консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

Напомним, в начале марта в Польше вблизи Кашице произошло ДТП с украинскими гражданами. Автобус с 57 украинцами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия погибли пять человек.

В украинском МИД уточнили, что жертвами аварии стали 5 граждан, а не шесть, как изначально сообщили. Одного человека, который считался умершим, удалось реанимировать в больнице, однако он находился в тяжелом состоянии.