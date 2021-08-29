На Донбассе ранен еще один украинский военный, его состояние тяжелое

Сегодня, 29 августа вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций. В результате чего наш военнослужащий получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ «Пивнич».

Указано, что воину была оказана медицинская помощь, после чего его эвакуировали самолетом в медицинское учреждение.

Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Отмечено, что для прекращения вражеской активности оккупанта наши воины применили очередные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований РФ уже сообщено представителям ОБСЕ.