На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь

За прошедшие сутки, 10 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, неподалеку Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки — из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что у Донецка, — со станковых противотанковых гранатометов.
«Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников со станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — средней тяжести», — говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет.
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