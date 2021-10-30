На Донбассе за сутки ранено 5 бойцов

Боевики на Донбассе усилили обстрелы за прошедшие сутки, 29 октября, в том числе и с применением вооружения, которое запрещено Минском. В результате обстрелов сразу 5 военнослужащих Украины получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
За прошедшие сутки режим прекращения огня был нарушен оккупантами 19 раз, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Вблизи Причепиловки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Зайцево обстреляли дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Сарогнатовки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, а гранатометы разных систем и стрелковое оружие применяли возле Майорска и дважды у Новотошковского.
Также в районе Новоселовки российские наемники совершили обстрел из минометов 82-го калибра. В направлении Катериновки враг два раза открывал огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Позиции украинских бойцов вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в сторону Марьинки велся обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, оккупанты несколько раз сбрасывали мины ВОГ-17 по населенным пунктам, используя беспилотники.
«Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Паплополя», — говорится в сообщении.
Также неподалеку Павлополя враг дважды совершил обстрелы из гранатометов разных систем.
«В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно „Орлан-10“, с пересечением линии столкновения», — добавили в ООС.
В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Сейчас бойцы находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное.
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