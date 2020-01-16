Украине пока не приходится платить по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга

Триггеры, которые запускают выплаты по ВВП-варрантам, не наступили, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
«Триггеры на сегодня не наступили. И Минфин, и наша команда, которая занимается управлением долга, внимательно анализирует все инструменты, в том числе потенциальные», — сказала министр в ходе представления Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
При этом Маркарова подчеркнула: «На сегодня эти инструменты не являются частью нашего долга».
Ранее сообщалось, что Минфин и Кабинет министров обсуждают стратегию по ВВП-варрантам. При этом глава министерства отмечала, что говорить о ней пока преждевременно.
ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года — то есть между 2021 и 2040 годами.
Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 гг. платежи ограничены 1% ВВП.
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