Государство упростит для бизнеса общение с военкоматами

Правительство упростит для бизнеса подачу отчетности в военкоматы и уменьшит бюрократию. Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Одна из частых жалоб, которые приходится слышать от украинских бизнесменов касастельно лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме. После ряда встреч с Министерством обороны и другими органами мы открыли проект из двух частей.

Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея простая: добавить в эту отчетность пару полей касающихся военного билета и убить, таким образом, бумажные документы», — написал он.

По словам Дублета, государству не придется тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

«И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать военкоматам о всевозможных изменения в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное — сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес. Сейчас составляем план внедрения проекта. Я рассчитываю, что мы должны все запустить и изменить законодательство в этом году», — написал чиновник.