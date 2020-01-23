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Прокуратура подписала подозрения бывшему нардепу и замминистра

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В Офисе генпрокурора подписали подозрения для экс-нардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 миллионов гривен.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах

По его словам, вручить подозрения сейчас не могут, поскольку фигуранты находятся за пределами Украины.

Как сообщает СМИ, Логвинский и Бернацкая поехали на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.

По информации Национального антикоррупционного бюро, еще в 2015-2016 годах Логвинский с сообщниками с помощью топ-чиновников Минюста украл у государства 54 миллиона гривен. Для реализации преступной схемы ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека.

Всего, по данным следствия, к преступной схеме причастны 6 человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (предположительно Борис Бабин) и трое технических исполнителей и пособников.

Речь идет о так называемом «деле Золотого мандарина». В нем НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (на тот момент должность занимал Бабин) получил от «Золотой мандарин ойл» предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и «Киевэнерго». Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга на более чем 38 миллионов гривен.

«Золотой мандарин» предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, на него согласился.

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Следствие считает, что правительственный уполномоченный, «действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, зная о размере реальной задолженности ПАО „Киевэнерго“ перед ООО „Золотой мандарин ойл“ вопреки интересам службы» единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.

В связи с «мирным урегулированием спора» ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить «Золотому мандарину». После этого компания получила более 54 миллионов гривен.

В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.

В свою очередь «Золотой мандарин» использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

прокуратура, НАБУ, Георгий Логвинский, Наталья Бернацкая
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