За 10 лет в Украину не вернулись почти 4 млн «заробитчан»

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн трудовых мигрантов и не вернулись.
Об этом он сказал во время брифинга для журналистов.
«Единственное что мы можем сделать — это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось. Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине — это же открытый вопрос. Это открытая статистика», — отметил он.
Напомним, сегодня Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тысяч граждан — это без учета украинцев на оккупированных территориях и за рубежом.
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