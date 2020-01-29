Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit

Депутаты Европарламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него — 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.
Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет ЕП по конституционным делам.
Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.
Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.
После голосования в Европарламенте по ратификации соглашения председатель ЕП Давид Сассоли поставил под документом свою подпись, что открывает возможность Совету ЕС принять свое решение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016