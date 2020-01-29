СБУ нашла за анонимными сообщениями о минировании «руку Путина»

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщается на сайте спецслужбы в среду.
По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.
«Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине», — говорится в сообщении.
«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.
Злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и т.п.
Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.
В настоящее время ведутся процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.
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