СБУ нашла за анонимными сообщениями о минировании «руку Путина»

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность «ботофермы», организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщается на сайте спецслужбы в среду.

По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.

«Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

Злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и т.п.

Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

В настоящее время ведутся процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.