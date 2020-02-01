Число жертв нового вируса в Китае выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.
По данным китайского ведомства, за минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, еще один умер в городе центрального подчинения Чунцине.
Как сообщили в комитете, к настоящему моменту известно о 11 791 подтвержденном случае инфицирования коронавирусом типа 2019-nCoV, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.
Власти утверждают, что 243 пациента удалось вылечить и выписать из медицинских учреждений. Подозрение на заболевание коронавирусом у 17 988 человек; в общей сложности 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом.
Комиссия по вопросам здравоохранения Хубэй в своем ежедневном отчете сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции продолжает расти устойчивыми темпами. Так, за прошедшие сутки официально подтверждено 1347 новых случаев инфицирования.
Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.
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