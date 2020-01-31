Moody’s сравнило пандемию китайского коронавируса с «испанкой»

Перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

«В отличие от финансового кризиса, лица, отвечающие за общественное здравоохранение и экономическую политику, могут быть ограничены в своих возможностях исправить или компенсировать последствия подобной „испанке“ 1918 года пандемии», — говорится в отчете.

«Черным лебедем» называют труднопрогнозируемые, но способные оказать значительное влияние на ситуацию события. Автор отчета, главный экономист Moody’s Capital Markets Research Джон Лонски, подчеркивает, что никому не удалось предсказать возникновения в начале 2020 года угрозы «потенциально опустошительной пандемии».

Эксперт указывает на то, что распространение вируса — в связи с огромным значением Китая для мировой промышленности — уже привело к резкому (до минимума с 2017 года) падению индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, олово, цинк, свинец, алюминий). А именно этот показатель, по словам Лонски, на протяжении последних десятилетий демонстрировал сильную корреляцию с показателями роста мировой экономики — ВВП рос быстрее, когда увеличивался индекс цен на металлы, и замедлялся, когда индекс демонстрировал снижение.

Эксперт отмечает, что и до начала распространения коронавируса активность в промышленности была вялой. В случае же начала полномасштабной пандемии мировые цены на сырье, по словам Лонски, могут еще более значительно упасть.

Напомним, что во время пандемии «испанки», как называли один из видов гриппа, в 1918-1919 годах было заражено свыше 500 млн человек, при этом число жертв болезни оценивается в 50-100 млн. Число заражений 2019-nCoV пока оценивается примерно в 10 тысяч человек.