Стивен Кинг помог газете родного штата сохранить книжную рубрику

Писатель Стивен Кинг помог газете The Portland Press Herald, выходящей в его родном штате Мэн, сохранить рубрику, в которой печатали рецензии на книги. Об этом сообщается в субботу на сайте издания.
В пятницу Кинг в своем Twitter обратил внимание на то, что газета, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, более не намерена публиковать подготовленные внештатными авторами обзоры книг, в которых рассказывается о штате Мэн, или тех, которые были в нем написаны. Писатель призвал своих поклонников выступить с общим призывом к редакции The Portland Press Herald сохранить эту рубрику. У Кинга более 5 млн подписчиков в Twitter.
В газете ответили на обращение писателя, подчеркнув, что испытывают резкую нехватку средств. Представители издания сообщили в Twitter, что готовы сохранить рубрику, если хотя бы 100 человек из числа поклонников Кинга согласятся оформить подписку на электронную версию издания.
Уже сутки спустя The Portland Press Herald сообщила, что поставленная цель выполнена. Как пояснили в газете, подписку оформили более 100 человек, однако сколько именно, не уточнили.
Стивен Кинг является автором более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров.
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