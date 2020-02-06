Интернет-реклама уходит в социальные медиа и мессенджеры

Доля социальных медиа (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) в интернет-рекламе в 2019 году составила у рекламных агентств 45,5%, что на 11,05 процентного пункта выше, чем было в 2018 году.
Как указано в исследовании, проведенном Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ), доли сегментов медийной интернет-рекламы в 2019 году распределились следующим образом: баннерная реклама — 34,6% рынка (сокращение на 2,4 п.п. по отношению к итогам 2018 года); In-stream video (реклама ввидеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) — 39,5% (снижение на 2,5 п.п.); In-page video (content-roll) — 12,5% (рост на 3,5 п.п.); другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) — 8,6% (рост на 1,6 п.п.); спонсорство — 4,8% (снижение на 0,2 п.п.).
Доли мобильной медийной интернет-рекламы рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях общего оборота медийной интернет-рекламы составили: баннерной рекламы — 27,6% (снижение на 2,4 п.п.); доля In-stream video — 16,3% (снижение на 12,7 п.п.); доля In-page video (content-roll) — 1,6% (снижение на 12,4 п.п.); доля нестандартных решений — 1,6% (снижение на 12,4 п.п.); доля спонсорства — 0,6% (снижение на 12,4 п.п.).
В целом доля мобильной интернет-рекламы в общем обороте составила за указанный период 47,7%.
ИнАу также определила долю закупок посредством Programmatic (автоматизированной рекламы) на рынке медийной интернет-рекламы. Согласно данным, она составила 32,9%.
В исследовании приняли участие следующие агентства интернет-рекламы: Dentsu Aegis Network Ukraine; razom communications; Sigma; AGAMA Digital Group (OMD), IPlace; TMGU; AdWork; DIEVO; MediaHead; NEOS Digital, Netpeak; WebPromo; PROMO, ADINDEX, MixDigital.
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