В Китае за сутки умерло от вируса рекордное число людей

В Китае из-за коронавируса за сутки умерли 73 человека, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Как отмечает South China Morning Post, это рекорд по количеству смертей за день вследствие этой инфекции.
Число погибших от осложнений, вызванных новым типом коронавируса, 6 февраля достигло 565 человек.
При этом число новых подтвержденных случаев заражения в материковой части Китая и в провинции Хубэй — эпицентре вспышки коронавируса — в среду сократились по сравнению с предыдущим днем. В целом по стране было выявлено 3 694 новых случая заболевания, а в провинции Хубэй количество заразившихся увеличилось на 2 987 человек.
Сейчас, по данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены 24 554 человека (из них в Китае 24 363). При этом Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 28 018 подтвержденных случаях заболевания только внутри страны. За пределами КНР был выявлен 191 случай заболевания.
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