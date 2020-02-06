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В Китае умер врач, предупредивший о вспышке нового вируса

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В Китае умер врач, предупредивший о вспышке нового вируса

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, возможно, скончался в Китае. Об этом сообщает издание The Global Times — англоязычная газета, которая является подразделением печатного органа ЦК КПК «Жэньминь Жибао».

Ли Вэньлян работал в Центральной больнице Уханя. Сам он писал в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В последней публикации, 1 февраля, он сообщил, что подтвердилось его заражение коронавирусом.

Ли было 34 года. Коллеги доктора подтвердили СМИ, что он скончался сегодня вечером.

Отметим, что газета Global Times позже опровергла ранее обнародованную информацию о смерти Ли Вэньляна. По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии, отметило издание.

Как пишет CNN, незадолго до начала вспышки вируса китайский медик пытался предупредить об опасности инфекции, однако власти потребовали у него прекратить распространять эту информацию.

Тридцатого декабря Ли Вэньлян написал коллегам в социальной сети WeChat о том, что на рынке морепродуктов Хуанань подтвердились семь случаев SARS (атипичной пневмонии). Тогда доктор еще не знал, что возбудителем болезни стал новый штамм коронавируса. Пост Ли распространился по китайским соцсетям и сразу стал вирусным, так как люди боялись возвращения SARS.

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся сообщениями о набирающей обороты эпидемии, вызвали в полицию. Им вынесли предупреждение и потребовали впредь не делать «ложных заявлений», которые могут серьезно подорвать общественный порядок.

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Тем не менее 31 декабря китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке новой неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили, что она вызвана коронавирусом 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.

Ухань, коронавирус
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