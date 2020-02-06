Рада продолжит в пятницу рассмотрение законопроекта о рынке земли

Верховная Рада в пятницу продолжит рассмотрение законопроекта во втором чтении законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом сообщил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук, закрывая вечернее заседание Верховной Рады в четверг.

Как передает «Интерфакс-Украина», народные депутаты в четверг успели рассмотреть около 180 поправок к законопроекту. Всего их было подано около 4000.

Все вечернее заседание представители фракции «Батькивщина», в том числе Юлия Тимошенко, стояли у стола президиума, что не позволило вести заседание спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Лишь после того, как заседание было закрыто, Разумков смог зайти в президиум Рады.