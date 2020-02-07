В НБУ обнародовали прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах

Потребительская инфляция большую часть 2020 будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п., в то же время экономический рост будет постепенно ускоряться — до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

Отмечается, что инфляция вернется в пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п. в конце года и в дальнейшем будет оставаться близкой к цели 5%

«Эффекты от укрепления курса гривни в 2019 году будут отображаться и в начале 2020 года. Вместе с низкими ценами на энергоносители это будет удерживать инфляцию ниже целевого диапазона в течение большей части 2020 года. В дальнейшем она несколько ускорится и будет находиться у среднесрочной цели в 5%», — говорится в отчете.

«Экономический рост в 2020 году ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы в результате смягчения монетарной политики, структурных реформ и улучшению инвестиционного климата», — подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке заявляют, что дефицит текущего счета в 2020-2022 годах будет находиться в приемлемых пределах (3-4% ВВП) «благодаря постепенному оживлению мировой экономической активности и торговли на фоне заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также росту производительности украинской экономики» .

Подчеркивается, что сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с МВФ позволят увеличить международные резервы до более чем 32 млрд долл США.

Напомним, что в 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 — 12,4%, в 2015 — 43,3%.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.