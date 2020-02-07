Арахамия рассказал, когда примут закон о продаже земли

Украинский парламент будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

«Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля», — сказал Арахамия в кулуарах Рады в пятницу.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде «будет скучно и не будет никаких новостей».

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также заявил, что фракцию не устраивает темп прохождения правок Радой.

«Мы вчера посчитали приблизительно и вышло от трех до пяти пленарных недель. Мы последовательно заявляем, что нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект», — сказал Корниенко.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли.

Верховная Рада с 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.