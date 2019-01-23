МЭРТ предлагает Порошенко ветировать закон о продлении моратория на продажу земли

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает президенту применить право вето к закону № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли до 1 января 2020 года. Согласно сообщению на сайте МЭРТ, соответствующее заключение министерства подписал министр экономического развития Степан Кубив.
МЭРТ аргументирует свою позицию в отношении закона тем, что мораторий на с/х землю нарушает конституционное право граждан страны владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, что подтвердил Европейский суд по правам человека.
«По оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год», — говорится в сообщении МЭРТ.
Кроме того, по мнению МЭРТ, отсутствие рынка земли занижает цены аренды примерно в 5 раз, что ухудшает благосостояние 6,9 млн владельцев земельных паев. Мораторий на продажу земли также побуждает фермеров выращивать преимущественно однолетние культуры, что приводит к потерям $1 тыс. с 1 га, а местные громады и государственный бюджет ежегодно недополучают около 2,8 млрд грн налоговых поступлений из-за отсутствия легального оформления сделок с фактической продажи земельных участков.
Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года одобрила законопроект № 9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
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