Войти
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
резонанс
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
Правительство утвердило безвиз с еще одной страной
официально
Правительство утвердило безвиз с еще одной страной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

погода
RSS

В Украину идет потепление до плюс 13

1025
В Украину идет потепление до плюс 13

В Украине в четверг небольшой снег возможен в восточных и северо-восточных областях, в западных областях сильный ветер, температура днем 0-5° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В восточных и северо-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. температура днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура днем 2-7° мороза», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 13 февраля без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем 2-4° тепла, на Киевщине днем 0-5° тепла.

Согласно прогнозу, 14 февраля днем в западных областях, 15 февраля в Украине, кроме восточной части, небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков.

На Левобережье, в Карпатах, 15 февраля и в западных областях на дорогах местами гололедица, 15 февраля в южных и центральных областях местами туман. Ветер южный с переходом в западной половине страны на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14 февраля 0-5° мороза, 15 февраля — от 2° мороза до 3° тепла, на Левобережье — 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, на юге (кроме Запорожской области) — 4-9°, в Крыму — до 11° тепла.

В столичном регионе 14-15 февраля без существенных осадков, лишь ночью в субботу небольшой мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14 февраля 0-5° мороза, 15 февраля от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.

Синоптики 16 февраля осадков не прогнозируют, температура ночью 0-6° мороза, днем 2-8° тепла; на востоке страны ночью 3-9 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 3° тепла.

Читайте также: Восемь граждан Украины погибли в результате ДТП в России

17 февраля в северной части страны днем местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем 5-11° тепла, на западе до 13°; на востоке ночью 1-6 ° мороза, днем 0-5° тепла.

На Киевщине 16 февраля осадки не ожидаются; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 17 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 5-10° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 февраля 2020
Среда, 12 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016