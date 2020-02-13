В Украину идет потепление до плюс 13

В Украине в четверг небольшой снег возможен в восточных и северо-восточных областях, в западных областях сильный ветер, температура днем 0-5° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«В восточных и северо-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. температура днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура днем 2-7° мороза», — говорится в сообщении.
В Киеве и области 13 февраля без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем 2-4° тепла, на Киевщине днем 0-5° тепла.
Согласно прогнозу, 14 февраля днем в западных областях, 15 февраля в Украине, кроме восточной части, небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков.
На Левобережье, в Карпатах, 15 февраля и в западных областях на дорогах местами гололедица, 15 февраля в южных и центральных областях местами туман. Ветер южный с переходом в западной половине страны на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14 февраля 0-5° мороза, 15 февраля — от 2° мороза до 3° тепла, на Левобережье — 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, на юге (кроме Запорожской области) — 4-9°, в Крыму — до 11° тепла.
В столичном регионе 14-15 февраля без существенных осадков, лишь ночью в субботу небольшой мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14 февраля 0-5° мороза, 15 февраля от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.
Синоптики 16 февраля осадков не прогнозируют, температура ночью 0-6° мороза, днем 2-8° тепла; на востоке страны ночью 3-9 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 3° тепла.
17 февраля в северной части страны днем местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла; днем 5-11° тепла, на западе до 13°; на востоке ночью 1-6 ° мороза, днем 0-5° тепла.
На Киевщине 16 февраля осадки не ожидаются; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 17 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 5-10° тепла.
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