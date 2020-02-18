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Богатейший человек мира дал $10 млрд на спасение Земли

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Богатейший человек мира дал $10 млрд на спасение Земли

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о решении выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом он написал в Instagram.

По словам миллиардера, изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». Как отметил Безос, он намерен работать с другими людьми и организациями, чтобы найти новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на Землю.

Глава Amazon рассказал, что вышеупомянутые средства будут направлены в созданный им «Фонд Земли Безоса». Как отметил предприниматель, деньги из фонда будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, работающим над этой проблемой. «Я начну выдавать гранты этим летом», — написал он.

Кроме того, Безос призвал к совместной работе крупные и небольшие компании, правительства разных стран, международные организации и простых людей. «Земля — это то, что нас всех объединяет, давайте защищать ее вместе», — заключил миллиардер.

Согласно рейтингу Forbes, который отслеживает изменение состояний богатейших людей планеты в режиме реального времени, Джефф Безос является самым богатым человеком на земле с показателем $129,9 млрд. Выделенные им $10 млрд на борьбу с изменением климата — порядка 8% от его состояния.

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Безос ранее уже делал крупные пожертвования из своего состояния. Так, осенью прошлого года он направил $100 млн на помощь бездомным, а в январе передал $690 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

В мае прошлого года экс-супруга миллиардера Маккензи Безос пожертвовала половину своего состояния на благотворительность. После развода с мужем год назад, она стала владелицей 4% акций Amazon. Согласно тогдашней стоимости акций компании, состояние Маккензи равнялось почти $36 млрд.

климат, Джефф Безос
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