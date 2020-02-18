В Китае сообщают об устойчивом снижении новых случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае снижается уже на протяжении двух недель. Об этом во вторник сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.
«На 17 февраля количество подтвержденных случаев инфицирования сокращается на протяжении 14 дней», — цитирует представителя госкомитета портал «Сина кэцзи».
По словам Ми Фэна, 17 февраля были зафиксированы три важных показателя — по сравнению с пиком распространения коронавируса впервые количество новых подтвержденных случаев инфицирования достигло менее 2 тыс. в день, подтвержденных случаев вне провинции Хубэй (эпицентра вспышки коронавируса) — ниже 100 в день, зафиксированных летальных исходов — не достигло 100 в день.
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