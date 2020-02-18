Зеленский заявил, что бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.

«Хочу вам сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила. Ситуация полностью контролируемая нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру», — сказал он на брифинге в Офисе президента во вторник после заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военного и пожелал выздоровления раненым.

Как сообщал штаб ООС, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вследствие боя один украинский военный погиб, четверо ранены. Позиции украинских защитников не потеряны, отметили в ООС.