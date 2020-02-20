Нацбанк обжалует решения суда по членам набсовета Ощадбанка

Национальный банк Украины планирует подать апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда Киева от 18 и 19 февраля, которыми были отменены решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем центробанка об отказе в согласовании кандидатур Шевки Аджунера, Дмитрия Власова и Алексея Резникова на должности членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка.
Согласно сообщению на сайте НБУ в четверг, регулятор не согласен с решениями суда в виду того, что согласование руководителей банков, в частности, членов и председателя набсовета, является исключительно компетенцией Нацбанка в соответствии со статьей 42 закона Украины «О банках и банковской деятельности».
«Принимая такие решения, суд берет на себя функции Национального банка, который является специальным государственным органом, наделенным соответствующими полномочиями банковским законодательством», — цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктора Григорчука.
Он уточнил, что соответствующие решения суда противоречат Конституции Украины, а именно, требованиям статьи 6, части второй статьи 19, а также статье 53 закона о НБУ, согласно которым вмешательство государственных органов в выполнение функций центробанка вне определенных Конституцией Украины и этим законом полномочий является недопустимым.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016