Посольство поможет украинке, отказавшейся эвакуироваться из Уханя без собаки

Посольство Украины в КНР пояснило ситуацию украинки Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки.
«Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставила согласия на эвакуацию домашнего животного госпожа Анастасии. Основание — отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу», — говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбук.
Отмечается, что несмотря на то, что посольство обратилось к китайским властям с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся в то время документами, разрешение получить не удалось.
В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Представителями китайских ветеринарных служб обеспечивается жесткий контроль наличия у владельцев животных соответствующего пакета. Так, отсутствие надлежащим образом оформленных документов по вакцинации домашних животных является основанием для отказа в их вывозе.
«При таких обстоятельствах мы предложили Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной. Госпожа Зинченко отказалась — сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов», — сказано в сообщении.
Так, посольство Украины 17 февраля направило запрос о разрешении на эвакуацию граждан, в котором попросили рассмотреть возможность перемещения собаки Зинченко через государственную границу КНР с учетом обновленного пакета документов.
«И на этот раз получить разрешение на вывоз домашнего животного, несмотря на многочисленные телефонные разговоры с представителями ветеринарных служб и просьбы сделать исключение, нам не удалось. При этом разрешение на эвакуацию самой госпожи Зинченко было получено. Мы повторно предложили нашей соотечественницы эвакуироваться самой, а относительно собаки еще раз обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на ее вывоз в виде исключения. Но разрешения нам так и не предоставили. Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки», — подчеркнули в посольстве Украины.
В связи с этим посольство заверило, что и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать, несмотря на несправедливые обвинения, предоставлять им всю необходимую помощь.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016