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Посольство поможет украинке, отказавшейся эвакуироваться из Уханя без собаки

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Посольство Украины в КНР пояснило ситуацию украинки Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки.

«Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставила согласия на эвакуацию домашнего животного госпожа Анастасии. Основание — отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу», — говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбук.

Отмечается, что несмотря на то, что посольство обратилось к китайским властям с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся в то время документами, разрешение получить не удалось.

В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Представителями китайских ветеринарных служб обеспечивается жесткий контроль наличия у владельцев животных соответствующего пакета. Так, отсутствие надлежащим образом оформленных документов по вакцинации домашних животных является основанием для отказа в их вывозе.

«При таких обстоятельствах мы предложили Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной. Госпожа Зинченко отказалась — сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов», — сказано в сообщении.

Так, посольство Украины 17 февраля направило запрос о разрешении на эвакуацию граждан, в котором попросили рассмотреть возможность перемещения собаки Зинченко через государственную границу КНР с учетом обновленного пакета документов.

«И на этот раз получить разрешение на вывоз домашнего животного, несмотря на многочисленные телефонные разговоры с представителями ветеринарных служб и просьбы сделать исключение, нам не удалось. При этом разрешение на эвакуацию самой госпожи Зинченко было получено. Мы повторно предложили нашей соотечественницы эвакуироваться самой, а относительно собаки еще раз обратились к китайской стороне с просьбой предоставить разрешение на ее вывоз в виде исключения. Но разрешения нам так и не предоставили. Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки», — подчеркнули в посольстве Украины.

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В связи с этим посольство заверило, что и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать, несмотря на несправедливые обвинения, предоставлять им всю необходимую помощь.

Ухань, коронавирус
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Четверг, 20 февраля 2020
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