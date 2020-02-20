83% пенсионеров в Украине получают пенсию ниже прожиточного минимума

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — цитирует замминистра соцполитики Наталью Ненюченко пресс-служба ведомства.

По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.