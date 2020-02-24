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Следователи по делу MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету

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Следователи по делу MH17 обнаружили свидетеля запуска ракеты по самолету

Международная следственная группа, расследующая дело о катастрофе самолета рейса MH17 (JIT), сообщила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

«Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — заявил глава JIT Фред Вестербеке, пишет CBS.

Также следователи сообщили, что нет никаких сомнений в том, что ракета была выпущена из российского зенитного ракетного комплекса «Бук».

Вестербеке сообщил, что Россия не оказывала никакой помощи следствию за все пять лет расследования.

«Потому что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло: „Мы совершили ошибку“ или „Мы сделали то, чего не должно было случиться“. Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали», — подчеркнул он.

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них — 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 — Индонезии, 10 — Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один — Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что «четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет», упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

«Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17», — сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило «участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17». «У нас есть все материалы, которые это подтверждает», — подчеркнул он.

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В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего, Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет. Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

MH-17
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